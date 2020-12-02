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Общество

Нижегородский ЦОДД предупреждает о пробках из-за снегопадов и неработающих светофоров

30 декабря 2020 11:37  [316] Общество

Нижегородский Центр организации дорожного движения предупреждает о пробках из-за снегопадов и неработающих светофоров 30 декабря 2020 года.

В частности, из-за двух светофоров затруднено движение на пл. Сенной и перекрестке улиц Плотникова и Советской Армии.

Возникновению пробок также способствует традиционное увеличение транспортного потока в предпраздничные дни в центре города и около торговых центров.

ЦОДД рекомендует воздержаться от поездок в центральную часть города на личном транспорте.

По данным портала Яндекс.Пробки в Нижнем Новгороде дорожная ситуация сейчас оценивается 6 баллов. На выезде с Канавинского моста в сторону верхней части города ведутся дорожные работы. Количество аварий незначительное, два ДТП зафиксировано на ул.Ванеева.

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