Нижегородский ЦОДД предупреждает о пробках из-за снегопадов и неработающих светофоров

Нижегородский Центр организации дорожного движения предупреждает о пробках из-за снегопадов и неработающих светофоров 30 декабря 2020 года.
В частности, из-за двух светофоров затруднено движение на пл. Сенной и перекрестке улиц Плотникова и Советской Армии.
Возникновению пробок также способствует традиционное увеличение транспортного потока в предпраздничные дни в центре города и около торговых центров.
ЦОДД рекомендует воздержаться от поездок в центральную часть города на личном транспорте.
По данным портала Яндекс.Пробки в Нижнем Новгороде дорожная ситуация сейчас оценивается 6 баллов. На выезде с Канавинского моста в сторону верхней части города ведутся дорожные работы. Количество аварий незначительное, два ДТП зафиксировано на ул.Ванеева.
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