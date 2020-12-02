Отечественных препаратов от COVID-19 нет в 19 нижегородских аптеках Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Отечественных препаратов от COVID-19 нет в 19 нижегородских аптеках. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Активисты проекта "Народный контроль" продолжают проводить мониторинг наличия и цен на лекарственный препарат от COVID-19 "Фавипиравир" (реализуется в аптеках под торговыми наименованиями "Арепливир", "Коронавир", "Авифавир") в аптеках Нижегородской области.

В это раз они проверили более ста аптек.

При этом, завышенных цен не обнаружено ни в одной аптеке.

Как сообщил региональный координатор партпроекта "Народный контроль" Роман Танчук, по всей Нижегородской области систематически проходят мониторинги наличия в аптеках, а также отпускных цен на отечественные лекарства, которые можно купить для амбулаторного лечения от COVID-19.

"Необходимо сделать все, чтобы в этот непростой период продавцы не допускали спекуляций с данными лекарствами. И, действительно, во всех 108 проверенных аптеках не было зафиксировано завышения предельно допустимой цены. Вместе с тем очень важно, чтобы в аптеках не создавался искусственный дефицит этих лекарств, а также чтобы не было ситуаций, когда препарат "придерживается" для отчета в период проверок и в его продаже отказывают покупателям. Также отметим, что в ряде аптек было выявлено отсутствие препаратов от COVID-19, и заказать их на другой день в этих аптеках было невозможно. Но это единичные случаи, зафиксированные в ряде муниципалитетов, а в целом результаты мониторинга по Нижегородской области говорят о том, что лекарства либо есть в аптеках в продаже сейчас, либо могут быть в них заказаны", - отметил координатор партпроекта.

Бланки с результатами мониторинга будут направлены руководству Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" для обобщения и анализа ситуации в регионах и дальнейшей работы.

Мониторинги аптечных организаций на наличие и цены лекарственных препаратов в рамках партийного проекта в Нижегородской области будут продолжены.