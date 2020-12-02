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Общество

Дорогу по ул. Циолковского перекроют 1 января

30 декабря 2020 13:08  [258] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Дорогу по ул. Циолковского перекроют 1 января 2021 года. Как сообщили в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал", в этот день будут организованы работы на трубопроводе для увеличения надежности работы системы водоснабжения Сормовского района.

При этом отключение холодного водоснабжения не планируется.

С 10:00 до окончания работ будет полностью перекрыто дорожное движение на участке дороги от дома № 16 до дома № 20 по улице Циолковского.

Нижегородский водоканал приносит извинения за доставленные неудобства и просит жителей Нижнего Новгорода планировать маршрут движения 1 января с учетом перекрытия дороги. После завершения плановых работ движение автотранспорта будет возобновлено.

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