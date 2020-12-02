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Культура и отдых

Нижегородский КЗ "Юпитер" представит "Чужих мужей не бывает" 7 января

30 декабря 2020 14:01  [237] Культура и отдых

Фото: организаторы

Нижегородский КЗ "Юпитер" представит юмористический спектакль "Чужих мужей не бывает" в новогодние каникулы. Премьера состоится 7 января. Начало в 19:00.

В ролях: Георгий Дронов, Елена Бирюкова, Андрей Кайков, Андрей Шугов, Мария Минаева

"Чужих мужей не бывает" - утверждает Элизабет, главная героиня уморительной одноименной комедии.

Она проживает в элитной квартире в центре Дублина. Решает свои финансовые проблемы, будучи любовницей двух женатых джентльменов, с которыми встречается в разные дни недели. Но, с неожиданным приездом ее подруги Аннет, случается коллапс отработанной схемы. В один момент в этой злосчастной квартире встречаются все: неверные мужья, они же любовники, их разъярённые жены, они же отчаянные домохозяйки, и виновницы этих невероятных событий - легкомысленная Элизабет и ее незадачливая подруга. Как разрешится эта встреча и выкрутятся герои ли из непростой ситуации можно будет узнать, посмотрев спектакль.

Два часа феерического юмора и ирландский колорит сделают вечер незабываемым, обещают организаторы.

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