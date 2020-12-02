Технический музей приглашает нижегородцев в новогодние праздники Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Технический музей приглашает нижегородцев в новогодние праздники. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыл обновленную экспозицию музея после реконструкции 30 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Музей был закрыт на реконструкцию с января 2020 года.

Заведующий Техническим музеем Вячеслав Хуртин провел для гостей экскурсию по обновленному музею и экспозиции. Он рассказал, что реконструкция музея не ограничилась отделкой помещений. Также была увеличена на 200 кв. м выставочная площадь. Но самое главное – коллекция пополнилась новыми экспонатами.

По всей стране создатели музея искали раритетные предметы и реставрировали их. Так, нижегородский деревянный велосипед был найден в Архангельске. Экспозицию музея украсили тарантас и сани-кошовка, трактор Ford Zone, выпущенный заводом "Красный Путиловец" в Ленинграде в 1928 году, и коллекция советских лодочных моторов, среди которых - мотор ЛМ-1, Стрела-5 и Вихрь-20.

В музее также открылась новая экспозиция, посвященная кустарным промыслам Нижегородской губернии, в которой представлены уникальные фото и подлинные инструменты. Благодаря работе музейщиков посетители увидят предметы в том виде, в каком они вышли из мастерских.

В новогодние праздники Технический музей – филиал НГИАМЗ – будет работать для посетителей с 3 по 10 января с 11:00 до 18:00 (касса музея работает до 17:00). Посещение музея (ул. Большая Покровская, д. 43) разрешается только с соблюдением требований Роспотребнадзора и по предварительной записи по телефону: (831) 215-10-60.

Для тех, кто предпочтёт в праздничные дни остаться дома, 8 января в 18:00 в группе во "ВКонтакте" и на сайте Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника состоится онлайн-экскурсия по Техническому музею, которую проведёт Вячеслав Хуртин. Он подробно расскажет о новых экспонатах музея, которые появились в экспозиции после реконструкции.

"Технический музей в Нижнем Новгороде – это уникальное собрание старинной техники, инструментов и электроприборов в рабочем состоянии, аналогов которому нет в России, а масштабной экспозиции могут позавидовать и зарубежные музеи. К 800-летию Нижнего Новгорода музей заметно преобразился. Благодаря реконструкции произошла и перезагрузка экспозиции. Приглашаю нижегородцев и гостей города познакомиться с раритетными экспонатами. Это отличный способ вместе с детьми заглянуть в совсем недавнее прошлое и прикоснуться к истории в прямом смысле – проверить каждый механизм в действии", – отметил Глеб Никитин.

В ходе церемонии открытия Глеб Никитин также вручил благодарность губернатора Нижегородской области создателю Технического музея и коллекционеру старинной техники Вячеславу Хуртину за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и большой вклад в развитие культуры.

"Кустарные промыслы также являются достижениями инженерной мысли. В экспозиции представлены предметы и инструменты различных промыслов: столярного, слесарного, судостроительного, плотницкого и текстильного направлений. В коллекции музея также появился керженский ботник – нижегородская лодка-однодеревка, которой уже более ста лет. Это единственный сохранившийся в мире экспонат, который можно увидеть только в Техническом музее", – рассказал директор Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов.