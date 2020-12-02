"КОД Нижнего" откроется в "Нижполиграфе" 5 января Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Интерактивная инсталляция "КОД Нижнего" откроется в "Нижполиграфе" 5 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Инсталляция будет представлена в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ* в здании "Нижполиграфа" (ул. Варварская, 32). Обращаем внимание, что вход на выставку в это здание - со стороны улицы Ковалихинской.

Посещение бесплатное, но по предварительной записи. Посещение возможно только в маске. Регистрироваться необходимо по ссылке: https://nizhny800.timepad.ru/ event/1517195/.

Выставка станет первой в цикле мероприятий, посвящённых 800-летию Нижнего Новгорода. Она будет состоять из визуальных, аудиальных, кинестетических и обонятельных иммерсивных инсталляций. Это 10 тематических зон: "Начало всего", "Смелость и воля", "Страж Руси. Город-богатырь", "Феникс. Рождённые в огне", "За каменной стеной", "Народное ополчение", "Фонарь Кулибина", "Нижегородская ярмарка", "Счастливая восьмёрка" и "Город говорит". Каждая зона будет посвящена определенному историческому периоду и людям, прославившим Нижегородский край. Экспозиция позволит за короткое время узнать об истории города, ощутить связь эпох.

"В повседневной жизни мы часто не замечаем того места, где живём. Не задумываемся о важном историческом контексте. И наша инсталляция — своего рода лёгкое погружение в этот контекст. Формат позволяет довольно быстро и интересно пройти по восьми векам истории Нижегородской земли. Выставка будет одинаково интересна детям и взрослым. Это отличная возможность досуга в каникулы. А еще - возможность начать юбилейный для Нижнего Новгорода год с обращения к его истории, — говорит заместитель председателя правительства Нижегородской области, региональный министр культуры Олег Беркович.

Интерактивная инсталляция "КОД Нижнего" создавалась командой нижегородцев. Автор концепции и сценария – Артём Мещеряков, сценарий и режиссура разработаны Львом Харламовым.

Мультимедийные декорации создавали художники нижегородской студии dreamlaser, а также декораторы "Д-констракшн" (г. Москва) и студия "м20" (г. Нижний Новгород). Во время путешествия по выставке гости услышат голоса нижегородских актёров: Заслуженного артиста России Анатолия Фирстова, Павла Ушакова, Олега Шапкова, Льва Харламова, Анны Помысухиной, Александра Калугина, Константина Кибардина, Юрия Прохорова, Александра Котова, Эвелины Ратбиль и Влада Сергеева.

Продюсерами выставки выступает АНО "Центр 800".

Помимо выставки, будет функционировать еще одно пространство, посвященное грядущему 800-летию Нижнего Новгорода. Здесь посетители смогут узнать об инфраструктурной и событийной программах 2021 года.

Кроме этого, в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ* будет работать магазин, где можно приобрести лицензионную брендированную продукцию с символикой 800-летия. Это предметы одежды, магниты, кружки, значки и другие сувениры, а также изделия народных художественных промыслов.

Ранее сообщалось, что 1 декабря 2020 года экспозиция была презентована в Москве на заседании федерального организационного комитета по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода при участии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Гостями презентации стали первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко и заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Члены оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея Нижнего высоко оценили интерактивную выставку.

Выставка продлится до 24 января.

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