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Общество

Новогоднее богослужение состоится в нижегородском соборе Александра Невского 31 декабря

31 декабря 2020 14:05  [187] Общество

Новогоднее богослужение состоится в кафедральном соборе в честь Александра Невского в Нижнем Новгороде 31 декабря 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской епархии. 

В последний день уходящего года митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в сослужении клириков епархии совершит молебное пение по случаю гражданского новолетия.

"Молебен перед Новым годом – это благодарность Богу за год прошедший и молитва о благополучии года грядущего", - говорится в сообщении.

Начало богослужения в 17:00.

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