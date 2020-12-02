Новогоднее богослужение состоится в нижегородском соборе Александра Невского 31 декабря Общество

Новогоднее богослужение состоится в кафедральном соборе в честь Александра Невского в Нижнем Новгороде 31 декабря 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской епархии.

В последний день уходящего года митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в сослужении клириков епархии совершит молебное пение по случаю гражданского новолетия.

"Молебен перед Новым годом – это благодарность Богу за год прошедший и молитва о благополучии года грядущего", - говорится в сообщении.

Начало богослужения в 17:00.