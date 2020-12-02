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Общество

Трамвайное движение может возобновиться на ул.Рождественской в Нижнем Новгороде

31 декабря 2020 14:39  [253] Общество

Трамвайное движение может возобновиться на ул.Рождественской в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, эта тема обсуждалась на выездном совещании главы региона Глеба Никитина на объектах благоустройства 31 декабря 2020 года.

В ходе посещения площади Маркина Глеб Никитин поручил Сергею Морозову и Юрию Шалабаеву проработать вопрос о возможности возобновлении трамвайного движения.

"Трамвай – исторический вид транспорта для Нижнего Новгорода, один из его символов. Нужно использовать возможности для его развития, в том числе в туристических целях", - отметил Глеб Никитин.

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