Трамвайное движение может возобновиться на ул.Рождественской в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, эта тема обсуждалась на выездном совещании главы региона Глеба Никитина на объектах благоустройства 31 декабря 2020 года.
В ходе посещения площади Маркина Глеб Никитин поручил Сергею Морозову и Юрию Шалабаеву проработать вопрос о возможности возобновлении трамвайного движения.
"Трамвай – исторический вид транспорта для Нижнего Новгорода, один из его символов. Нужно использовать возможности для его развития, в том числе в туристических целях", - отметил Глеб Никитин.
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