Трое работников инкассации пострадали в ДТП Происшествия

Государственная инспекция труда в Нижегородской области контролирует расследование ДТП с инкассаторами. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Авария произошла накануне днем, 30 декабря, на выезде из Нижнего Новгорода в направлении от ул. Федосеенко в сторону Московского шоссе (п. Орловские дворики).

В результате ДТП травмировались 46-летний водитель-инкассатор и двое инкассаторов (34 и 49 лет). Обстоятельства несчастного случая уточняются.

Материалы расследования будут направлены в инспекцию труда.