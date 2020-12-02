Трое работников инкассации пострадали в ДТП

Государственная инспекция труда в Нижегородской области контролирует расследование ДТП с инкассаторами. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Авария произошла накануне днем, 30 декабря, на выезде из Нижнего Новгорода в направлении от ул. Федосеенко в сторону Московского шоссе (п. Орловские дворики).
В результате ДТП травмировались 46-летний водитель-инкассатор и двое инкассаторов (34 и 49 лет). Обстоятельства несчастного случая уточняются.
Материалы расследования будут направлены в инспекцию труда.
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