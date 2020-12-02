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Происшествия

Жительница Кстова обожгла руку после поджигания бенгальских огней от газовой плиты

02 января 2021 11:37  [1611] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жительница Кстова обожгла руку после поджигания бенгальских огней от газовой плиты. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

38-летняя женщина получила ожог после поджигания целой упаковки огней от плиты.

Всего в новогоднюю ночь из-за неправильного использования пиротехники пострадали три человека.

Так, в Дзержинске 43-летний мужчина травмировал руку в результате взрыва петарды, которую он не успел выбросить после ее поджога.

В Кстовском районе из-за попадания заряда в лицо травму получил 7-летний ребенок, который наблюдал за запуском салюта и не отошел на безопасное расстояние.

Также из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями произошли три пожара в Балахнинском районе, а также Автозаводском и Канавинском районах Нижнего Новгорода.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

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