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Жительница Кстова обожгла руку после поджигания бенгальских огней от газовой плиты. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
38-летняя женщина получила ожог после поджигания целой упаковки огней от плиты.
Всего в новогоднюю ночь из-за неправильного использования пиротехники пострадали три человека.
Так, в Дзержинске 43-летний мужчина травмировал руку в результате взрыва петарды, которую он не успел выбросить после ее поджога.
В Кстовском районе из-за попадания заряда в лицо травму получил 7-летний ребенок, который наблюдал за запуском салюта и не отошел на безопасное расстояние.
Также из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями произошли три пожара в Балахнинском районе, а также Автозаводском и Канавинском районах Нижнего Новгорода.
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