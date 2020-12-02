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Общество

Схема движения меняется на трассе М-7 в Нижегородской области

02 января 2021 13:22  [896] Общество

Фото: предоставлено ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

Схема движения меняется на трассе М-7 в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Изменения будут действовать с 5 по 15 января 2021 года на участке дороги с 386 по 397 км в Дзержинском городском округе.

В частности, на этом отрезке обустроены одноуровневые развязки с переходно-скоростными полосами (разворотные петли) на 388 км и 394 км, на которых можно безопасно поменять направление движения. В этой связи на трех пересечениях М-7 с местными дорогами будет изменен порядок проезда.

Примыкание к М-7 от Северного шоссе на повороте на Дзержинск

Выезд на федеральную трассу с Северного шоссе возможен только по правому съезду в сторону Нижнего Новгорода. Разворот в сторону Москвы через одноуровневую развязку на 388 км. При движении по трассе со стороны Нижнего Новгорода разрешен левый поворот на Северное шоссе под разрешающий сигнал светофора.

Примыкание к М-7 на повороте на Балахну

На перекрестке ликвидируется светофор. Выезд с местной дороги на федеральную трассу возможен только направо. Развернуться в сторону Нижнего Новгорода можно на петле на 388 км. Разворот в сторону автодороги 22К-0028 при движении из Москвы возможен через аналогичную развязку на 393 км.

Примыкание к М-7 от поселка Березовая пойма 

Выезд на федеральную трассу возможен только направо. Разворот в сторону Нижнего Новгорода через развязку на 394 км. Разворот на Березовую пойму при движении со стороны Москвы будет организован через существующее примыкание на 397 км.

Подробнее обо всех изменениях можно узнать на сайте: https://msk-nnov.rosavtodor.ru/department/ob'ekti-upravleniya/proekti-stroitelstvo-remont/remont-i-soderzhanie/390681.

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