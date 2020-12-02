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Происшествия

Уголовное дело завели после ДТП с подростками в Кстовском районе

02 января 2021 13:51  [689] Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Уголовное дело завели после ДТП с подростками в Кстовском районе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 2 января 2021 года.

Напомним, водитель автомобиля Kia сбил сразу четырех подростков в новогоднюю ночь. В результате пострадали мальчики 12, 14, 14 и 15 лет. Один из них по-прежнему находится в реанимации.

По информации УГИБДД в момент ДТП подростки шли по обочине проезжей части в попутном направлении.

По версии следствия, водитель был нетрезв. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения). 30-летний подозреваемый задержан.

Расследование продолжается.

Прокуратура также организовала свою проверку после этого ДТП.

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