Результаты новой кадастровой оценки начали действовать в Нижегородской области с 1 января Экономика

Результаты новой государственной кадастровой оценки недвижимости начали действовать в Нижегородской области с 1 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

В 2020 году ГБУ НО "Кадастровая оценка" провело кадастровую оценку 5 видов объектов недвижимости. Всего таких объектов в регионе более 4 миллионов. Приказом министерства государственного имущества и земельных отношений Нижегородской области №326-13-544129/20 от 12.10.2020 г. были утверждены результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов).

Результаты новой кадастровой оценки начали действовать с 1 января 2021 года. Ознакомиться с ними можно на сайте министерства имущественных и земельных отношений региона (https://gosim-no.ru/list_item/novosti/izveshchenie-ob-utverzhdenii-rezultatov-opredeleniia-kadastrovoy-stoimosti-obektov-nedvizhimosti-po-sostoianiiu-na-1-ianvaria-2020-goda). Для этого необходимо знать кадастровый номер своего объекта недвижимости.

"Проведение нового тура позволило внести максимально корректные сведения в Фонд данных государственной кадастровой оценки. По ряду объектов (например, ветхому фонду) произошло существенное снижение стоимости, по некоторым объектам - рост. Это ожидаемо: прошлая оценка проводилась в 2011 году, и результаты за 10 лет уже потеряли актуальность. При этом кадастровая стоимость объектов не выше рыночной. Это главный принцип", - подчеркнул министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Чтобы в непростой экономический период снизить нагрузку на бизнес, в декабре 2020 года Законодательное собрание региона приняло закон о снижении налога на имущество организаций от кадастровой стоимости. Внесение соответствующих изменений инициировали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и фракция "Единая Россия". Сумма налога на имущество для организаций снижена на процент роста кадастровой стоимости объектов недвижимости в результате переоценки, проведенной в 2020 году. При этом сумма налога на имущество у организации за 2021 год не должна быть ниже исчисленного налога за предыдущий год.

Как отметили в пресс-службе нижегородского правительства, если собственник не согласен с результатами оценки, существует несколько механизмов, с помощью которых он может повлиять на них.

С 1 января 2021 года бюджетное учреждение предоставляет разъяснения, связанные с определением кадастровой стоимости. Каждый собственник может подать аргументированное замечание в ГБУ НО "Кадастровая оценка". К обращению могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости. Также учреждение будет принимать заявления об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости с приложенным отчетом об определении рыночной стоимости объекта недвижимости. Более подробно с процедурой подачи замечаний можно ознакомиться на сайте учреждения (https://gbunoko.ru/).

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