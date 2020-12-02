Стекла в подвале дома в Сергаче вставили после вмешательства жилинспекции Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Стекла в подвале дома в Сергаче вставили после вмешательства жилинспекции.

Из-за отсутствия стекол в окнах подвального помещения в квартирах на первом этаже был нарушен температурный режим, сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

После того, как в госжилинспекцию поступила жалоба от местной жительницы, в доме 14б/1 в поселке Молодежном была проведена проверка. ГЖИ вынесла предупреждение управляющей компании.

По словам начальника Сергачского отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Алексея Федосеева, в настоящее время остекление восстановлено.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил Государственной жилищной инспекции региона усилить контроль за деятельностью управляющих компаний, а также за качеством предоставления коммунальных услуг и своевременно реагировать на обращения граждан.