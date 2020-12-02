Нижегородский лыжник Артем Мальцев стал призером этапа "Тур де Ски" в Швейцарии Спорт

Нижегородский лыжник Артем Мальцев 3 января пришёл вторым в гонке преследования на 15 км свободным стилем, которая прошла в рамках третьего этапа "Тур де Ски" в швейцарском Валь-Мюстаир.

Первым был россиянин Александр Большунов, третьим пришел французский лыжник Морис Манифика, сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.



С успехом на престижном турнире нижегородского лыжника поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Это первая такая серьёзная победа нижегородских спортсменов на международных стартах в наступившем году. Мне хочется поблагодарить Артема за самоотдачу и прекрасное выступление. На подобных турнирах мощнейшая конкуренция, требующая прекрасной физической подготовки и железной выдержки. Желаю новых побед в наступившем году!" – сказал Глеб Никитин.

"Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, наши спортсмены и в 2020 году показали отличные результаты, завоевав 237 медалей на официальных международных стартах. Уверен, что в этом году будет еще больше успешных выступлений. Обязательно в 2021 году продолжится развитие спортивной инфраструктуры региона как в рамках национального проекта "Демография", так и благодаря другим программам. Спорт способен менять к лучшему жизнь целых городов и поселков. У нас обязательно будут зажигаться новые спортивные звезды", - добавил губернатор Нижегородской области.

Ранее, 13 декабря 2020 года, на этапе Кубка мира 2020−2021 годов по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария) в коньковой гонке на 15 км Артем Мальцев стал обладателем бронзовой медали. 6 декабря 2020 года на этапе Континентального кубка в Гомсе (Швейцария нижегородский спортсмен завоевал 2 золотые медали в коньковой гонке на 15 км с раздельным стартом и в спринтерской гонке).

27-летний нижегородский лыжник, мастер спорта международного класса Артем Мальцев является золотым и бронзовым призером Чемпионата России в 2018 году (масс-старт на 50 км и скиатлон на 30 км). Он также неоднократный победитель и призер чемпионатов мира по лыжам среди юниоров (2011−2013), бронзовый призер этапа Кубка мира-2017 в Пхенчхане, победитель Всемирных военных игр-2018 в Сочи (командный спринт).