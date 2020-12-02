Последние новости рубрики Происшествия
05 января 2021 16:40  [2] Семьдесят человек эвакуировали из-за пожара в нижегородском гипермаркете
04 января 2021 17:11  [236] Почти 200 тысяч рублей отдал нижегородец мошенникам "из банка"
04 января 2021 14:00  [383] Шесть человек пострадали в ДТП в Воротынском районе
03 января 2021 16:03  [394] Девушка погибла в результате столкновения двух машин в Богородском районе
02 января 2021 13:51  [455] Уголовное дело завели после ДТП с подростками в Кстовском районе
02 января 2021 11:37  [819] Жительница Кстова обожгла руку после поджигания бенгальских огней от газовой плиты
01 января 2021 14:39  [556] Прокуратура организовала проверку после ДТП с участием подростков в Кстовском районе
01 января 2021 13:35  [543] Автомобиль сбил 4 подростков в Кстовском районе
31 декабря 2020 15:51  [519] Трое работников инкассации пострадали в ДТП
30 декабря 2020 13:15  [489] Суд изменил меру пресечения гендиректору "Газпром трансгаз НН" Вячеславу Югаю
Происшествия

Семьдесят человек эвакуировали из-за пожара в нижегородском гипермаркете

05 января 2021 16:40  [2] Происшествия

Фото: с сайта google.maps, Дмитрий Сидорчук

Семьдесят человек, в том числе пять детей,  эвакуировали из-за пожара в нижегородском гипермаркете 5 января 2021 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в гипермаркете "Окей" на ул. Деревообделочная поступило спасателям в 11:19. По прибытию они обнаружили, что горит имущество в кафе на первом этаже.

В 11:40 пожар ликвидирован на площади 5 кв.м. причина пожара устанавливается.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph