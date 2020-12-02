Семьдесят человек эвакуировали из-за пожара в нижегородском гипермаркете

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Семьдесят человек, в том числе пять детей, эвакуировали из-за пожара в нижегородском гипермаркете 5 января 2021 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о пожаре в гипермаркете "Окей" на ул. Деревообделочная поступило спасателям в 11:19. По прибытию они обнаружили, что горит имущество в кафе на первом этаже.
В 11:40 пожар ликвидирован на площади 5 кв.м. причина пожара устанавливается.
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