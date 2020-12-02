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Общество

Глеб Никитин помог исполнить мечту участницы проекта "Елка желаний" Алии Зайнетдиновой

06 января 2021 13:09  [341] Общество
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин помог исполнить мечту участницы проекта "Елка желаний" Алии Зайнетдиновой.

Напомним, глава Нижегородской области Глеб Никитин в Москве 22 декабря принял участие во Всероссийском проекте "Ёлка желаний".

Мечтой Алии Зайнетдиновой из Дзержинска было посещение Москвы. По поручению главы региона департамент внешних связей разработал программу поездки 14-летней девочки в столицу.

"Очень здорово, когда дети проявляют интерес к истории и культуре родной страны. Для Алии мы разработали небольшую программу, которая позволила познакомиться со столицей, увидеть ее достопримечательности и оказаться в центре новогодних празднований", - отметил Глеб Никитин.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, 5 января 2021 года Алия вместе с мамой посетили Москву, совершили обзорную экскурсию по столице и прогулялись по Красной площади. Также Алия покаталась ГУМ-катке. Ранее ей в подарок были переданы коньки.

"Все о чем мечтала Алия – сбылось. Большое спасибо, что сбылась мечта моего ребенка. Нам подарили чудесную сказку, даже не ожидали, впечатления самые положительные. Побывали с Дедом Морозом на экскурсии. Очень хорошо покаталась на коньках", - рассказала мама Алии Лариса Крестьянова.

"Покаталась очень хорошо. Каток очень красивый. Очень хорошие впечатления, рада, что исполнили мою новогоднюю мечту", - рассказала Алия.

Напомним, 29 декабря 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом участника "Елки желаний" Мишу Шлоссера.

Глеб Никитин лично приехал осуществить желание Миши вместе с генеральным директором ХК "Торпедо" Александром Харламовым. Глеб Никитин встретился с Мишей и его семьей в Автозаводском районе на улице Пермякова во время прогулки. В подарок Миша получил аэрохоккей, фирменную майку команды "Торпедо", которую подписали все игроки команды и майку с собственной фамилией.

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