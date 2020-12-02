Калуга передаст Нижнему Новгороду титул новогодней столицы России 9 января Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Калуга 9 января 2021 года передаст Нижнему Новгороду титул новогодней столицы России 2021/2022 гг.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, присвоение Нижнему Новгороду титула новогодней столицы России привлечет в регион много гостей.

Повышению туристической привлекательности столицы Приволжья будут способствовать и другие важные события - в 2021 году Нижний Новгород будет отмечать 850-летний юбилей, также будут проводиться мероприятия, посвященные 800-летию со дня рождения Александра Невского.

Символом проекта "Новогодняя столица России" является "Хрустальная снежинка", ее передают от одного города другому каждый Новый год, сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

В Нижегородской области изготовлением "Хрустальной снежинки" занимались мастера "Казаковского предприятия художественных изделий". Изделие выполнено в технике филиграни.

Как заявил глава региона, в 2022 году один из экземпляров изделия в торжественной обстановке будет передан нижегородской делегацией представителям города, который получит титул новогодней столицы страны.

По словам директора департамента развития туризма и народных художественных промыслов Сергея Яковлева, крайне важным аспектом подготовки и проведения ключевых событий в жизни региона является вовлечение в данный процесс предприятий народных художественных промыслов Нижегородской области.

Напомним, в Нижнем Новгороде уже начала работать праздничная фотозона, посвященная проекту "Новогодняя столица России". Макет "Хрустальной снежинки" установлен на территории Нижегородской ярмарки.

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Производством изделий из филиграни в селе Казаково Вачского района Нижегородской области стали заниматься с конца 1930-х годов. Преемником традиций Казаковской артели стало АО "Казаковское предприятие художественных изделий".

В настоящее время это один из главных центров этого промысла в РФ. Все изделия изготавливаются вручную.