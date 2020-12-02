Роспотребнадзор назвал обстановку по коронавирусу как стабилизирующуюся Общество

Фото: Роспотребнадзор

Роспотребнадзор назвал обстановку по коронавирусу в России как стабилизирующуюся.

По информации пресс-службы ведомства, такие данные озвучила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она сказала, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в России характеризируется как стабилизирующаяся и сейчас отмечается замедление темпов роста заболеваемости COVID-19.

Суточный показатель заболеваемости снизился за последнюю неделю с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения, однако в некоторых субъектах значение суточного показателя заболеваемости выше, что говорит об актуальности действующих требований к профилактике коронавирусной инфекции, в том числе в период новогодних праздников. Показатель репродукции (Rt) в целом по стране составляет 1,0-0,9.

Охват тестированием в праздничные дни благодаря организации работы лабораторий Роспотребнадзора, государственных медицинских организаций и коммерческих лабораторий удалось удержать на уровне 244,8 на 100 тысяч населения в сутки, при регламентируемом не ниже 200,0 на 100 тысяч населения.

Помимо заболеваемости коронаврусом также наблюдается тенденция сокращения числа регионов с превышением эпидемических порогов по заболеваемости гриппом и ОРВИ.