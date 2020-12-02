Парковку запретят на 27 участках дорог в Нижнем Новгороде с конца января Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода (ЦОДД) опубликовал список участков дорог, где с конца января вводится запрет на парковку транспорта.

Речь идет о 27 участках в историческом центре города и в районе Московского вокзала. По информации ЦОДД, решение о запрете парковки принимал департамент транспорта и дорожного хозяйства горадминистрации. Пока известно, что ограничения будут вводиться с 21 января.

В частности, с 21 января стоянка запрещена:

улица Вокзальная, в районе дома №18

улица Долгополова, от улицы Приокской до улицы Красный Цинковальщик

улица Долгополова, от улицы Прокофьева до улицы Приокской

улица Литвинова, от дома №25 до улицы Даля

улица Семашко, около домов №35, №37, №44

улица Семашко, от дома №40 до улицы Ульянова

улица Семашко, от улицы Верхневолжской до улицы Минина

C 22 января:

улица Даля, в районе домов №20, №22, №10, №12, №17

улица Провиантская, в районе домов №28, №31/9, №14, №153, №110, №77а, №20, №218

улица Пушкина, от дома №3 до улицы Тимирязева

Рыбный переулок, от улицы Кожевенной до Нижне-Волжской набережной

С 23 января:

улица Мануфактурная, от улицы Должанской до дома №13

улица Октябрьской революции, в районе дома №61Б, № 45А, №84; №41, №72

улица Рождественская, в районе дома №13

улица Сергиевская, в районе дома №2 к1

улица Студеная, от улица Звездинка до переулка Холодный

С 24 января:

улица Ильинская, в районе домов №45А, №44А, №86, №71, №80А, №74, №68, №62

улица Ильинская, от дома №90 и №77 до улицы Малой Покровской

улица Ильинская, в районе домов №115, №105А, №99 и от дома №104 до улицы Маслякова

улица Ильинская, от дома №132 до улицы Максима Горького

улица Ильинская, от дома №143 до улицы Красносельская дублер

улица Минина, от дома №35 до улицы Фрунзе

улица Минина, от дома №25 до улицы Провиантской

улица Минина, от дома №17 до улицы Семашко

улица Минина, от дома №7 до улицы Нестерова

улица Новая, от дома №10 до пересечения с улицы Белинского

улица Новая, от площади Максима Горького до улицы Короленко

улица Новая, от площади Максима Горького до улицы Ильинской

улица Новая, от улицы Короленко до дома №10

улица Совнаркомовская, от улицы Мануфактурной до дома №13

улица Совнаркомовская, от дома №28 до улицы Мурашкинской

С 25 января:

улица Коммунистическая, от дома №21 до улицы Вокзальной

улица Луначарского, под метромостом

улица Медицинская, в районе домов №8, №12Б, №7, №9, №13, №1

Холодный переулок, от дома №17 до улицы Алексеевской

улица Советская, в районе дома №12

С 26 января:

улица Звездинка, в районе дома №56

Ивановский съезд, от дома №16 до Ивановской башни

улица Ижорская, от дома №151 до улицы Максима Горького и от дома №106Б до улицы Белинского

Кожевенный переулок, в районе дома №2

улица Стрелка, в районе дома №4Б.