Парковку запретят на 27 участках дорог в Нижнем Новгороде с конца января

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Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода (ЦОДД) опубликовал список участков дорог, где с конца января вводится запрет на парковку транспорта.
Речь идет о 27 участках в историческом центре города и в районе Московского вокзала. По информации ЦОДД, решение о запрете парковки принимал департамент транспорта и дорожного хозяйства горадминистрации. Пока известно, что ограничения будут вводиться с 21 января.
В частности, с 21 января стоянка запрещена:
улица Вокзальная, в районе дома №18
улица Долгополова, от улицы Приокской до улицы Красный Цинковальщик
улица Долгополова, от улицы Прокофьева до улицы Приокской
улица Литвинова, от дома №25 до улицы Даля
улица Семашко, около домов №35, №37, №44
улица Семашко, от дома №40 до улицы Ульянова
улица Семашко, от улицы Верхневолжской до улицы Минина
C 22 января:
улица Даля, в районе домов №20, №22, №10, №12, №17
улица Провиантская, в районе домов №28, №31/9, №14, №153, №110, №77а, №20, №218
улица Пушкина, от дома №3 до улицы Тимирязева
Рыбный переулок, от улицы Кожевенной до Нижне-Волжской набережной
С 23 января:
улица Мануфактурная, от улицы Должанской до дома №13
улица Октябрьской революции, в районе дома №61Б, № 45А, №84; №41, №72
улица Рождественская, в районе дома №13
улица Сергиевская, в районе дома №2 к1
улица Студеная, от улица Звездинка до переулка Холодный
С 24 января:
улица Ильинская, в районе домов №45А, №44А, №86, №71, №80А, №74, №68, №62
улица Ильинская, от дома №90 и №77 до улицы Малой Покровской
улица Ильинская, в районе домов №115, №105А, №99 и от дома №104 до улицы Маслякова
улица Ильинская, от дома №132 до улицы Максима Горького
улица Ильинская, от дома №143 до улицы Красносельская дублер
улица Минина, от дома №35 до улицы Фрунзе
улица Минина, от дома №25 до улицы Провиантской
улица Минина, от дома №17 до улицы Семашко
улица Минина, от дома №7 до улицы Нестерова
улица Новая, от дома №10 до пересечения с улицы Белинского
улица Новая, от площади Максима Горького до улицы Короленко
улица Новая, от площади Максима Горького до улицы Ильинской
улица Новая, от улицы Короленко до дома №10
улица Совнаркомовская, от улицы Мануфактурной до дома №13
улица Совнаркомовская, от дома №28 до улицы Мурашкинской
С 25 января:
улица Коммунистическая, от дома №21 до улицы Вокзальной
улица Луначарского, под метромостом
улица Медицинская, в районе домов №8, №12Б, №7, №9, №13, №1
Холодный переулок, от дома №17 до улицы Алексеевской
улица Советская, в районе дома №12
С 26 января:
улица Звездинка, в районе дома №56
Ивановский съезд, от дома №16 до Ивановской башни
улица Ижорская, от дома №151 до улицы Максима Горького и от дома №106Б до улицы Белинского
Кожевенный переулок, в районе дома №2
улица Стрелка, в районе дома №4Б.
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