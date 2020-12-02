Морозы до -31° ожидают нижегородцев на следующей неделе Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Начало следующей недели ознаменуется арктическим вторжением и жителей Нижнего Новгорода ожидают аномальные морозы, сопровождаемые северным ветром.

По информации специалистов компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, таких морозов не было с 2018 года. Причем в пятницу и субботу на этой неделе ожидается комфортная температура воздуха, которая в пятницу днем даже составит +2°, а в субботу столбики градусников опустятся лишь до -4°. Ветер при этом будет дуть с восточной стороны.

Однако уже в воскресенье 10 января ветер сменит направление на северное, а дневная температура понизится до -7°, но ощущаться будет как -12°. В ночь на понедельник похолодает до -17°.

Днем в понедельник морозы достигнут -20°, продолжит дуть северный ветер при переменной облачности.

В ночь на вторник похолодает уже до -26°, но днем ожидается солнечная погода и -24°.

Ночь со вторника на среду будет самой холодной на следующей неделе – ударят морозы до -31°, но днем под влиянием снегопада "потеплеет" до -24°.

С четверга по воскресенье морозы сбавят обороты, и ночные показатели останутся в диапазоне от -16° до -20°, а днем температура будет варьироваться от -16° до -18°.