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Бизнес

Около 25 тыс. га земель Нижегородской области возвращено в сельхозоборот в 2020 году

08 января 2021 11:02  [333] Бизнес
Около 25 тыс. га земель Нижегородской области возвращено в сельхозоборот в 2020 году

Около 25 тыс. га земель Нижегородской области возвращено в сельхозоборот в 2020 году

Около 25 тыс. га земель возвращено в сельхозоборот в Нижегородской области в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Работа по вводу в оборот заброшенных земель в первую очередь направлена на увеличение объемов производства сельхозпродукции", - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

По его данным, всего за последние пять лет в сельхозпроизводство возвращено свыше 100 тыс. га залежных земель.

Министр отметил, что для активизации работы по вводу в оборот ранее неиспользуемых сельскохозяйственных угодий предусмотрена государственная поддержка.

Согласно информации, в 2020 году 50 млн рублей было направлено аграриям на возмещение части затрат, связанных с культуртехническими мероприятиями, которые позволили привести земельные участки в надлежащее состояние для выращивания на них сельхозкультур. В свою очередь хозяйства, которые ввели в оборот 300 и более га земли, получили 48 млн рублей на компенсацию 50% затрат на покупку высокопроизводительной техники - тракторов, зерновых и кормоуборочных комбайнов.

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