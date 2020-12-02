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Общество

Символ наступившего года родился в нижегородском зоопарке

08 января 2021 12:50  [298] Общество
фото: пресс-служба зоопарка

фото: пресс-служба зоопарка

Телёнок шотландской породы хайленд появился на свет в "Лимпопо" в первых числах наступившего года быка. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского зоопарка.

Согласно информации, бычок абсолютно здоров, и уже за 1,5 часа научился самостоятельно стоять на ножках. Отмечается, что он родился довольно крупным — 28 кг.

"Очень рады, что первым, кто появился на свет в нашем зоопарке в год быка, стал
именно бычок — это символично. Надеемся, что он принесет всем нам удачу и
радость в Новом году", - прокомментировал гендиректор зоопарка Владимир Герасичкин.

Сейчас малыш уже начал проявлять интерес к окружающему миру: изучает вольер, играет. Зимние холода маленького бычка не беспокоят (родиной это породы является север Шотландии, где преобладает весьма суровый климат), но для комфорта мамы и
новорождённого в вольере установлена специальная инфракрасная лампа для обогрева и очищения воздуха.

По словам сотрудников зоопарка, для самки Зорьки эти роды стали вторыми. Она уже чувствует себя хорошо, как молодой маме ей назначен специальный рацион питания. Что касается рациона малыша, то его основу составляет мамино молоко, а взрослую пищу
он начнёт пробовать не раньше, чем через три месяца.

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