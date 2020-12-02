Три аварийных дома расселены в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Общество

фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Три аварийных дома расселены в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно информации, это здания №2,4,5 по ул. Петряевская. На снос из городского бюджета направили 638 тыс. рублей. Всего на расселение жителей из аварийного фонда в 2020 году администрации Автозаводского района выделялось 871 тыс. рублей. На эти средства были отремонтированы три муниципальные квартиры по адресам: ул.Дьяконова д. 2, корп. 1; ул.Веденяпина д. 14; ул.Маковского д. 19.

Как рассказал глава районной администрации Александр Нагин, жилые дома на улице Петряевской были признаны аварийными и подлежащими сносу еще в 2014 году.

"На протяжении шести лет этот вопрос не двигался с места. Наконец, по решению главы города Юрия Шалабаева были выделены средства на расселение жителей трех домов по улице Петряевская", - рассказал глава районной администрации.

Отмечается, что снос одноэтажных домов 1950-х годов постройки занял несколько дней. Строительный мусор сразу вывозят на полигон ТБО, а участок земли будет выровнен.