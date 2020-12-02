Последние новости рубрики Общество
10 января 2021 00:01  [177] Новый штраф для водителей начал действовать с 10 января
09 января 2021 19:36  [348] Нижний Новгород признан "Новогодней столицей России-2022"
09 января 2021 16:14  [293] Все опасные снежные горки снесут в Нижнем Новгороде
09 января 2021 15:44  [206] Андрей Чертков намерен поддерживать активные и творческие семьи Кстова
09 января 2021 11:20  [224] Иван Носков требует усилить работы по вывозу снега в Дзержинске
09 января 2021 10:31  [233] Почти 20 млн экспертиз мяса, рыбы и молока провела нижегородская госветслужба в 2020 году
09 января 2021 10:25  [211] Рынок труда в Нижегородской области постепенно начал выходить из кризиса, - служба занятости
08 января 2021 19:20  [307] Около 150 куб. м. веток и мусора вывезли с контейнерных площадок Приокского района Нижнего Новгорода
08 января 2021 19:02  [280] Три аварийных дома расселены в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
08 января 2021 15:07  [554] Замгубернатора прокомментировал "воскрешение" мужчины в нижегородском морге
Общество

Три аварийных дома расселены в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

08 января 2021 19:02  [280] Общество
фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Три аварийных дома расселены в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно информации, это здания №2,4,5 по ул. Петряевская. На снос из городского бюджета направили 638 тыс. рублей. Всего на расселение жителей из аварийного фонда в 2020 году администрации Автозаводского района выделялось 871 тыс. рублей. На эти средства были отремонтированы три муниципальные квартиры по адресам: ул.Дьяконова д. 2, корп. 1; ул.Веденяпина д. 14; ул.Маковского д. 19. 

Как рассказал глава районной администрации Александр Нагин, жилые дома на улице Петряевской были признаны аварийными и подлежащими сносу еще в 2014 году.

"На протяжении шести лет этот вопрос не двигался с места. Наконец, по решению главы города Юрия Шалабаева были выделены средства на расселение жителей трех домов по улице Петряевская", - рассказал глава районной администрации. 

Отмечается, что снос одноэтажных домов 1950-х годов постройки занял несколько дней. Строительный мусор сразу вывозят на полигон ТБО, а участок земли будет выровнен. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph