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Общество

Рынок труда в Нижегородской области постепенно начал выходить из кризиса, - служба занятости

09 января 2021 10:25  [211] Общество

Дни профориентации пройдут в Кстовском, Павловском и Сосновском районах, а также Первомайске Нижегородской области, сообщает региональное управление по труду и занятости населения.

Мероприятия состоятся 14 и 15 января, в рамках которых можно будет ознакомится с новыми вакансиями, этапами поиска работы, а также получить информируют о прохождении обучения.

Как отмечают специалисты службы занятости, рынок труда в регионе постепенно начал выходить из кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции: динамика признанных безработных идет на убыль, а снятых с учета безработных граждан, в том числе трудоустроенных пропорционально растет.

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