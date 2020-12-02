Рынок труда в Нижегородской области постепенно начал выходить из кризиса, - служба занятости Общество

Дни профориентации пройдут в Кстовском, Павловском и Сосновском районах, а также Первомайске Нижегородской области, сообщает региональное управление по труду и занятости населения.

Мероприятия состоятся 14 и 15 января, в рамках которых можно будет ознакомится с новыми вакансиями, этапами поиска работы, а также получить информируют о прохождении обучения.

Как отмечают специалисты службы занятости, рынок труда в регионе постепенно начал выходить из кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции: динамика признанных безработных идет на убыль, а снятых с учета безработных граждан, в том числе трудоустроенных пропорционально растет.