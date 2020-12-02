Почти 20 млн экспертиз мяса, рыбы и молока провела нижегородская госветслужба в 2020 году Общество

Более 19 млн ветеринарно-санитарных экспертиз продуктов животноводства – мяса, рыбы, колбас, молока, яиц и т.д. - провела госветслужба в Нижегородской области в 2020 году. Об этом сообщили в комитете ветеринарии Нижегородской области.

"Одна из задач ветслужбы – это обеспечение безопасности продукции животного происхождения. Специалисты наших лабораторий тщательно проводят проверки этих товаров, и, если качество продукции отвечает требованиям безопасности, она поступает в продажу", - подчеркнул председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов.

В ведомстве уточнили, что в канун Нового года специалистами лабораторий ветсанэксперизы на рынках проведено более 1 тысячи ветеринарно-санитарных экспертиз продуктов животного происхождения.

"В первую очередь, специалисты проверяют ветеринарные сопроводительные документы, где указано эпизоотическое благополучие региона, откуда прибыла продукция. После чего продукция проверяется в лабораториях", - сообщил Михаил Курюмов.

Отклонения от нормы фиксируются примерно 2% проб. Все небезопасные товары утилизируются.

В ведомстве отметили, что ветеринарные лаборатории оснащены современным оборудованием, а экспертизы продуктов проводят квалифицированные специалисты, которые регулярно проходят аттестацию. Результаты работы позволяют вовремя выявить некачественную продукцию.