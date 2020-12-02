Лучшие итальянские двери

Итальянские двери отличаются своим высоким качеством и привлекательным дизайном. Их приобретает люди, которые хотят создать шикарный и изысканный интерьер, подчеркнуть свой высокий статус.

Приобрести итальянскую мебель вы сможете здесь italianskaia-mebel.ru. Среди наиболее популярных производителей итальянских дверей выделяют следующие.

Newdesignporte

Эта фабрика была создана в 1996 году. За 20 лет работы она сумела завоевать лидирующие позиции на рынке мебельной индустрии. Сегодня её продукция используется во многих уголках мира. Компания смогла предложить покупателям уникальные межкомнатные двери. Для декорирования дверей она использует старинные техники, которые выполняются вручную лучшими мастерами. В производстве применяется современное оборудование, что позволяет создать точный распил и обработку дерева.

Все коллекции этого производителя отличаются изысканностью и прекрасными техническими характеристиками. Двери изготавливаются из элитной древесины и украшаются элегантными элементами, они могут прекрасно дополнить любое помещение или стать его главным акцентом.

Отличительной особенностью производителя Newdesignporte является тщательный подход к каждому этапу производства от проектирования до обработки. Также компания реализует индивидуальные проекты с учетом требований заказчиков.

Rimadesio

Эта компания начала свою работу в 1956 году. Сначала она изготавливала стеклянные детали для элитных мебельных фирм. Однако впоследствии она смогла расширить производственные мощности и провести экспериментальные разработки. Итальянские двери отличается высоким качеством. Они имеют высокую надежность и повышенную функциональность. Эти двери относятся к классу элитных. Они позволяют создать уникальный интерьер. Приобрести двери этой фирмы вы можете для квартиры, загородного дома. Компания предлагает огромный выбор элитных дверей высокого качества. В ассортименте вы найдете раздвижные двери и перегородки.

Flexporte

Эта фирма известна использованием древних традиций в изготовлении дверей. Все её коллекции выполнены из ценных пород древесины и обработаны особым способом. Каждая дверь изготавливается по проверенным технологиям и демонстрирует высокое мастерство краснодеревщиков фабрики. Основное внимание уделяется эстетическим качествам и долговечности изделий. Здесь https://www.italianskaia-mebel.ru/dveri.htm вы сможете купить такие двери.

С дверьми этого производителя любой интерьер станет уникальным и индивидуальным. Для изготовления дверей компания использует только натуральные материалы, которые отличаются экологичностью. Если двери изготавливаются из светлой древесины, их окрашивание производится вручную.

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