МРТ коленного сустава

МРТ – популярная процедура, о которой говорят практически везде. С помощью качественного оборудования в SieMed.org и профессионализма специалистов получается добиться 100% результата.

МРТ коленного сустава – стандартная процедура, которая позволяет получить качественное изображение. Увидеть повреждение детально и под разными углами. Можно рассмотреть не только кость, но и хрящи, кровеносные сосуды, связки, мышцы и сухожилия.

МРТ – неинвазивный метод диагностирования. Врачи могут увидеть проблему и подобрать правильное лечение. Снимок выводится на экран компьютера. Врач получает снимок, который можно рассматривать под разными углами. К тому же, изображение можно посмотреть не только на компьютере, но и распечатать, отправить по электронной почте и даже скопировать на диск.

Важной особенностью магнитно-резонансной терапии является то, что во время съемки не используются рентгеновские лучи.

Кому будет полезна данная процедура?

Рентген никто не отменял. До сих пор, несмотря на то, что появились новые методы диагностики, этот метод используют. Но МРТ позволяет рассмотреть сустав намного лучше. К тому же, специалист может изучить не только кость, но и обратить внимание на суставы и другие важные узлы человеческого организма.

МРТ будет полезно в следующих случаях:

При болях в колене неизвестной природе;

Для диагностики тканей вокруг сустава;

При повреждении связей и сухожилий;

При травмах различного характера;

При разрыве связок;

При переломе;

В случае, если на рентгене не получается разглядеть нужную область;

При остеоартрозе;

При накоплении жидкости в суставе;

При разных инфекциях;

При опухолях;

При метастазах;

При случаях, когда коленный сустав двигается нестабильно;

Осложнения после операций.

МРТ назначает врач. Ситуации могут быть разные. Если требуется артроскопия, то эта процедура считается обязательной. Перед хирургическими процедурами также нужно детально изучить область.

МРТ проходят и после операций. Врач должен убедиться, что все прошло хорошо и понаблюдать за результатами восстановления.

Что касается подготовки, то тут все зависит от специалиста. Зачастую, подготовка не требуется.

Больной может прийти на процедуру в своей одежде, а может воспользоваться специальной. Главное, чтобы на ней не было металлических деталей.

Если проводится диагностика с контрастом, то не рекомендуется кушать перед процедурой. Обязательно нужно сказать лаборанту об аллергии и если у пациента есть бронхиальная астма, то обязательно предупредить об этом.

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