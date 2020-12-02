Как заработать в Интернете?

Вопросами заработка в интернете интересуются многие люди. В Интернете есть как проверенные, так и непроверенные способы заработка. Если вы будете пользоваться проверенными схемами, то сможете значительно улучшить свое финансовое положение и заработать дополнительные средства. Если вы думаете, как заработать в интернете, то рассмотрите следующие варианты заработка:

Ютуб

Это площадка, на которой можно создать свой блог и монетизировать его. Вам нужно будет записать видео, соответствующее требованиям платформы и настроить рекламу. Вы будете получать деньги за клики по рекламе или за её просмотры. Чем более интересным будет ваш контакт, тем выше окажется ваш заработок. Канал может быть на любую тему: косметика, обзоры книг, обучающие каналы.

Написание отзывов и комментариев

Есть платформы, которые предлагают деньги за написание отзывов. Наиболее востребованными являются IRecommend и Отзовик. Здесь вы сможете выкладывать отзывы на продукцию. Вам будут платить не только за размещение отзывов, но и за просмотры ваших отзывов, размещение в ней рекламы. Чем более интересным будет ваш отзыв, тем больше вам удастся заработать. Желательно, чтобы в отзыве был не только текстовый материал, но и фото.

Реферальные программы

Они позволяют зарабатывать очень просто. При регистрации вам будет дана ссылка, которую вы сможете предоставить любому человеку. Если этот человек воспользуется ей, то вам будет начислено вознаграждение.

Репетиторство

Если вы имеете уникальные знания в какой-либо области, то можете заняться репетиторством. Есть сервисы, где вы сможете легко отыскать себе клиентов. Цена урока можно будет установить самостоятельно. Лучше начинать с небольшой цены. Как только у вас появится отзывы и постоянные клиенты, вы сможете установить более высокую стоимость. Такой вариант заработка подходит учителям и преподавателям.

Яндекс Дзен

Если вы можете красиво и безошибочно писать, то попробуйте себя в создании коротких заметок. Они будут размещены на Яндекс Дзен. Площадка дает возможность авторам получать деньги на рекламе на страницах, где ценятся яркие и небольшие заметки на актуальные темы. Например, вы можете делать рецензии на фильмы, составлять гороскопы. Также вы можете написать о том, как выращивать лук на подоконнике или сшить одежду. Тема статьи может быть какой угодно, главное, чтобы она была интересной.

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