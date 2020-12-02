Анна Назарьева - биография знаменитой актрисы

Анна Назарьева – знаменитая актриса, которая и по сей день продолжает сниматься. Фильмография Анны большая и ежегодно пополняется.

Родилась Анна Владимировна в 1969-м году. Родители девочки с раннего возраста старались привить ей хороший вкус. Они читали ей русских классиков и мечтали, что девочка станет балериной или выберет профессию стюардессы. Но в 4 года судьба Анны круто изменилась, и она стала актрисой.

Именно в этом возрасте девочка и была замечена. В один из солнечных дней семья гуляла около киностудии имени М. Горького. Непосредственная и веселая девочка не могла не понравиться окружающим. На нее обратила внимание ассистентка режиссера. Она посоветовала девочке пройти кинопробы. Как раз на студии снимали фильм о Гражданской войне "Огненное детство".

Желающих на главную роль было много. Сыграть дочь комиссара Машу хотели тысячи, но выбрали именно Аню. В 4 года она прочитала отрывок из поэмы Михаила Лермонтова "Демон".

Съемки могли окончиться трагически. Девочка попросту могла погибнуть под колесами мчащегося локомотива. На репетициях паровоз останавливали недалеко от Анны. А вот на съемках все было иначе. Паровоз летел на полной скорости и девочка сильно испугалась. Ее спас актер В. Ванин. Реалистичная сцена и вошла в полнометражный фильм.

С тех пор Анна Владимировна стала сниматься, и была приглашена на курсы Сергея Герасимова. В 13 лет она стала 2 раза в неделю ходить на занятия. Родители были не против, учителя также не возражали.

В 18 лет жизнь юной актрисы сильно изменилась. В ее жизни появился режиссер Александр Полынников, который стал ее мужем. Они поженились в тот период, когда мужчине было 46 лет.

Творческий дует позволил зрителям увидеть много хороших и добрых фильмов. Среди них "Обнаженная в шляпе", "Грешная любовь", "Мужчина легкого поведения" и "Кумпарсита".

Анна могла сняться в любой сцене. Она не стеснялась раздеваться перед камерой.

Позже актриса стала сниматься в сериалах. Среди них "Мачеха", "Возвращение Мухтара", "Институт благородных девиц" и многие другие.

Брак с А. Полынниковым – единственный для актрисы. С мужем она счастлива уже много лет. У пары нет детей, но они не расстраиваются и посвящают все свое свободное время друг другу.

28-ми летняя разница в возрасте не стала преградой в их отношениях. Девушка полюбила режиссера всей душой. В тот момент он был женат и у него рос сын.

Свадьба прошла в кругу друзей и родных. Они решили устроить торжество в лесу, т.к. отец Анны лежал в больнице и не мог покидать заведение.

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