"Око государево" заложило традиции правового государства", - Глеб Никитин Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем работника прокуратуры России.

"Вы стоите на страже Закона, обеспечиваете правовую стабильность, контролируете соблюдение конституционных прав жителей региона.

"Око государево", созданное Петром 1 почти три столетия назад, заложило традиции правового государства, и вы ежедневно с честью выполняете свой профессиональный долг.

Особое место в деятельности прокуратуры занимает реальная помощь людям при восстановлении их прав, в том числе в социальной сфере, здравоохранении, жилищно-коммунальных вопросах.

В этот торжественный день слова особой признательности хочу выразить ветеранам прокуратуры. Благодарю вас за мужество, профессионализм, самоотверженность и верность долгу!

Желаю всем работникам прокуратуры и их семьям здоровья, счастья, радости и благополучия!" – отмечается в поздравлении.