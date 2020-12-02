"Око государево" заложило традиции правового государства", - Глеб Никитин

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем работника прокуратуры России.
"Вы стоите на страже Закона, обеспечиваете правовую стабильность, контролируете соблюдение конституционных прав жителей региона.
"Око государево", созданное Петром 1 почти три столетия назад, заложило традиции правового государства, и вы ежедневно с честью выполняете свой профессиональный долг.
Особое место в деятельности прокуратуры занимает реальная помощь людям при восстановлении их прав, в том числе в социальной сфере, здравоохранении, жилищно-коммунальных вопросах.
В этот торжественный день слова особой признательности хочу выразить ветеранам прокуратуры. Благодарю вас за мужество, профессионализм, самоотверженность и верность долгу!
Желаю всем работникам прокуратуры и их семьям здоровья, счастья, радости и благополучия!" – отмечается в поздравлении.
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