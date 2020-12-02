Глеб Никитин поручил контролировать ситуацию с теплоснабжением в связи с холодами Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональным и муниципальным органам власти перейти в усиленный режим работы в связи с приближающимися холодами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Как отметил Глеб Никитин, руководители профильных структурных подразделений правительства: министерства энергетики и ЖКХ, министерства транспорта и автомобильных дорог, государственной жилищной инспекции Нижегородской области - и главы МСУ должны лично контролировать ситуацию на сетях энерго- и теплоснабжения.

"Необходимо мобилизоваться и держать ситуацию под контролем на уровне руководителей ведомств и муниципалитетов. Любые вопросы должны решаться максимально быстро. Особое внимание нужно уделить работе ресурсоснабжающих организаций и социальных объектов. Требуется оперативно реагировать на технологические нарушения, в том числе по обращению жителей", - сказал губернатор.

"Мне хотелось бы обратиться ко всем жителям региона: будьте предельно осторожны в ближайшие дни! В особенности это касается использования обогревательных приборов. Также прошу отказаться от дальних поездок без крайней необходимости. Конечно же, стоит позаботиться о своем здоровье и сократить пребывание на открытом воздухе во время резкого похолодания", - добавил Глеб Никитин.