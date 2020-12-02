Фельдшеры скорой помощи Володарска пострадали в ДТП Происшествия

Фельдшеры скорой помощи Володарска пострадали в ДТП. Об этом сообщает Госинспекция труда в Нижегородской области.

ДТП случилось 5 января. Водитель следовал по маршруту вызова. На автодороге в районе п. Пушкино пошел на обгон двигающегося впереди трактора, но не справился с управлением и съехал на обочину, после чего врезался в железобетонный столб.

Одна из пострадавших фельдшеров была госпитализирована в больницу скорой медпомощи Дзержинска. Вторая пострадавшая позднее самостоятельно обратилась в медицинское учреждение. Вскоре после обследования женщины были отпущены домой, так как повреждения отнесены к легкой степени тяжести.

Сотрудники Госинспекции труда контролируют расследование этого дела.