Фельдшеры скорой помощи Володарска пострадали в ДТП. Об этом сообщает Госинспекция труда в Нижегородской области.
ДТП случилось 5 января. Водитель следовал по маршруту вызова. На автодороге в районе п. Пушкино пошел на обгон двигающегося впереди трактора, но не справился с управлением и съехал на обочину, после чего врезался в железобетонный столб.
Одна из пострадавших фельдшеров была госпитализирована в больницу скорой медпомощи Дзержинска. Вторая пострадавшая позднее самостоятельно обратилась в медицинское учреждение. Вскоре после обследования женщины были отпущены домой, так как повреждения отнесены к легкой степени тяжести.
Сотрудники Госинспекции труда контролируют расследование этого дела.
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