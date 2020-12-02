Расписание движения "Стрижей" и "Ласточек" скорректируют из-за смены вокзала в Москве

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Курсирующие между Нижним Новгородом и Москвой высокоскоростные поезда "Стриж" и "Ласточка" будут останавливаться в столице не на Курском вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
С 15 марта эти поезда, а также ряд других, которые проходят через Курский вокзал, будут прибывать на станцию Черкизово.
Смена вокзала обусловлена строительными работами дополнительных путей на железнодорожном участке Москва-Каланчевская – Москва-Курская.
На станции Черкизово для пассажиров построят новый терминал с двумя платформами, вестибюлем и надземным переходом к станции Локомотив МЦК.
В связи со сменой вокзала будет скорректировано расписание и маршрут некоторых пассажирских поездов.
С 15 марта в Черкизово будут прибывать и отправляться пять пар поездов "Стриж", курсирующих по маршруту Москва – Нижний Новгород, транзитный "Стриж" № 713/714 Санкт-Петербург – Самара, а также ряд поездов "Ласточка", курсирующих по маршрутам Москва – Нижний Новгород и Москва – Иваново.
В ГЖД добавили, что после строительства дополнительных путей будет рассмотрен вопрос о возвращении части поездов на Курский вокзал.
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