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Общество

Расписание движения "Стрижей" и "Ласточек" скорректируют из-за смены вокзала в Москве

11 января 2021 17:37  [211] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Курсирующие между Нижним Новгородом и Москвой высокоскоростные поезда "Стриж" и "Ласточка" будут останавливаться в столице не на Курском вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

С 15 марта эти поезда, а также ряд других, которые проходят через Курский вокзал, будут прибывать на станцию Черкизово.

Смена вокзала обусловлена строительными работами дополнительных путей на железнодорожном участке Москва-Каланчевская – Москва-Курская.

На станции Черкизово для пассажиров построят новый терминал с двумя платформами, вестибюлем и надземным переходом к станции Локомотив МЦК.

В связи со сменой вокзала будет скорректировано расписание и маршрут некоторых пассажирских поездов.

С 15 марта в Черкизово будут прибывать и отправляться пять пар поездов "Стриж", курсирующих по маршруту Москва – Нижний Новгород, транзитный "Стриж" № 713/714 Санкт-Петербург – Самара, а также ряд поездов "Ласточка", курсирующих по маршрутам Москва – Нижний Новгород и Москва – Иваново.

В ГЖД добавили, что после строительства дополнительных путей будет рассмотрен вопрос о возвращении части поездов на Курский вокзал.

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