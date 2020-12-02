Минздрав рассказал о состоянии вакцинированных от коронавируса нижегородцах Общество

Фото: Центр имени Гамалеи

Министерство здравоохранения озвучило информацию о числе и состоянии вакцинированных от коронавируса жителей Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном Минздраве.

По информации ведомства, на 11 января в области вакцинировались 1 504 человека, в числе которых медики, сотрудники сферы образования и социальной сферы, волонтеры, а также граждане, у которых высокий риск заражения COVID-19.

В Минздраве рассказали, что у всех, кто прошел вакцинацию, жалоб на ухудшение самочувствия нет, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Сейчас в Нижегородскую область поступило более 6 300 доз вакцины "Спутник V". Вакцина двухкомпонентная, вводится человеку дважды с интервалом в 21 день для выработки иммунитета.

Заявку на вакцинацию можно подать на сайте регионального Минздрава, заполнив специальную форму. На данный момент в Нижнем Новгороде открыто семь пунктов вакцинации, в районах области – два. В текущем году количество пунктов для вакцинации планируется увеличить до 32.

Российскую вакцину для профилактики COVID-19 Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ имени Гамалеи).

По результатам вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации.

"Спутник V" - векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека. Она не содержит компонентов вируса COVID-19. Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет.