Фото:
Движение транспорта по ул. Маршала Малиновского в Нижнем Новгороде перекроют до конца февраля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Речь идет об участке напротив дома №116 по улице Ванеева.
Движение транспорта будет прекращено там с 22:00 11 января до 20:00 28 февраля в связи с размещением объекта инженерной инфраструктуры.
Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+