Движение транспорта по ул. Маршала Малиновского в Нижнем Новгороде перекроют до конца февраля Общество

Фото: с сайта google.maps

Движение транспорта по ул. Маршала Малиновского в Нижнем Новгороде перекроют до конца февраля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Речь идет об участке напротив дома №116 по улице Ванеева.

Движение транспорта будет прекращено там с 22:00 11 января до 20:00 28 февраля в связи с размещением объекта инженерной инфраструктуры.

Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.