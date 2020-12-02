"Для меня общение с журналистами – это возможность получить конструктивную обратную связь", - Глеб Никитин Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил СМИ с Днем российской печати.



"День российской печати отмечают тысячи нижегородских журналистов – это сотрудники не только газет и журналов, но и теле- и радиокомпаний, информационных агентств и интернет-изданий. Именно вы определяете лицо современной региональной журналистики.



Мы живем в эпоху информационного бума. Сориентироваться в этом потоке, правильно расставить акценты, обозначить приоритеты и донести информацию до читателя объективно и грамотно по плечу только настоящим профессионалам.



Минувший год стал испытанием для всех нас: слова "коронавирус", "Covid-19" и "пандемия" стали одними из самых популярных запросов в поисковых системах. И именно на журналистов - представителей "четвертой власти" - легла особая ответственность по информированию населения обо всех аспектах, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Хочу отдельно поблагодарить вас за качественное освещение этой темы в региональной информационной повестке.



Для меня как губернатора общение с журналистами – это, в первую очередь, возможность получить конструктивную обратную связь. Зачастую именно ваша справедливая критика заставляет по-новому взглянуть на какую-то проблему и найти взвешенное решение.



А еще для меня особое удовольствие – читать в ваших СМИ истории о замечательных людях, которые являются главным достоянием Нижегородской области.



Дорогие друзья! В этот праздничный день желаю вам отличного настроения, крепкого здоровья, творческих успехов! И побольше хороших, добрых новостей!" – отмечается в поздравлении.