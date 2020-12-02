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Общество

Минэкологии контролирует вывоз несанкционированных свалок в Канавинском районе

12 января 2021 11:09  [100] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Региональное министерство экологии и природных ресурсов контролирует вывоз несанкционированных свалок в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Свалки расположены у контейнерных площадок в частном секторе Канавинского района. Очередное проблемное место очистили от мусора на улице Зеленой, откуда специалисты регионального оператора вывезли 80 кубических метров мусора. Мусорные навалы образовались в ходе несанкционированного сброса отходов в неположенном месте.

Как сообщили в Минэкологии, сообщение с жалобой на данную свалку зафиксировала система мониторинга социальных сетей "Инцидент Менеджмент" нижегородского Центра управления регионом (ЦУР) в декабре 2020 года.

"Заявка к нам поступила на основе жалобы в Instagram губернатора. На место оперативно вышли специалисты Минэкологии, которые и зафиксировали наличие несанкционированной свалки, после чего направили информацию для принятия мер в районную администрацию. Всего в прошедшем году министерство обработало свыше 1,5 тысячи сообщений от жителей по направлению "Природа, экология". Жалобы и предложения поступают к нам по различным каналам "обратной связи". Большая часть проблем устранена, некоторые вопросы сейчас решаются. При поступлении сообщений специалисты министерства экологии проверяют информацию, после чего направляют данные в ответственные ведомства для устранения проблемы", - рассказала специалист, ответственный за блок ТКО Центра управления регионом, Виктория Маринина.

Уборку несанкционированных свалок в Канавинском районе планируется завершить к концу января.

Ликвидация несанкционированных свалок — одна из задач национального проекта "Экология", реализация которого в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране в 2019 году.

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