Чиновник из администрации волжского речного транспорта подозревается во взятке Общество

Заместитель начальника службы дипломирования, аттестации и паспортно-визового режима ФБУ "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей" подозревается во взятке. Об этом сообщили в Приволжском СУ на транспорте СК России.

Следствием установлено, что подозреваемый в 2018 году являясь председателем комиссии в Городецком Губернском колледже" при сдаче экзаменов по специальности "Судовождение", а также по профессиям моторист (машинист) и рулевой (кормщик), незаконно получил взятку в размере 15 тысяч рублей за принятие и успешную сдачу экзаменов, без фактического прохождения обучения в колледже, а затем успешную сдачу квалификационных испытаний в ФБУ "Администрация волжского бассейна внутренних водных путей" для получения права занимать должность матроса от абитуриента вышеуказанного учебного заведения.

Преступление было выявлено сотрудниками УТ МВД России по ПФО.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Также проверяется служебная деятельность подозреваемого на наличие других подобных эпизодов.

В адрес руководства транспортного ведомства готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.