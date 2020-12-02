Нижний Новгород после установки энергосберегающих светильников сэкономит около 150 млн рублей Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижний Новгород после установки светильников с натриевыми лампами, будет экономить около 150 млн рублей ежегодно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, что на улицах Нижнего Новгорода до 1 июля 2021 года планируется замена 65 тысяч светильников. Работы осуществит ООО "Светосервис-Волгоград".

"Нижний Новгород заключил с компанией "Светосервис-Волгоград" крупнейший в России энергосервисный контракт, предусматривающий масштабное обновление системы уличного освещения. У этого решения две цели: во-первых, сделать Нижний Новгород ярче и интереснее, во-вторых, сэкономить средства, так как новые лампы потребляют намного меньше электроэнергии. Сумма ежегодной экономии муниципальных расходов на уличное освещение составит примерно 150 миллионов рублей. Эти средства можно будет направить на решение других важных задач, чтобы сделать город удобнее для жителей", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Работы планируется завершить уже к середине 2021 года – юбилейного для Нижнего Новгорода. Важно, что администрация города сэкономила в ходе конкурсных процедур треть от стартовой цены — миллиард рублей. Это позволит, в частности, решить еще одну задачу подготовки к юбилею - обеспечить архитектурную подсветку Нижнего Новгорода. Будет решаться и вопрос "чистого неба" - избавления города от переплетения проводов на столбах", - добавил губернатор.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в свою очередь напомнил, что сегодня недоосвещенность городских улиц составляет около 30%.