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Происшествия

Водитель сбил двух школьниц в Сормовском районе

13 января 2021 09:28  [121] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Водитель сбил двух школьниц в Сормовском районе. Об этом сообщили в УГИБДД по Нижегородской области.

ДТП случилось накануне днем, 12 января, на ул. Станиславского. 29-летний водитель Volkswagen ехал во дворе домов и при этом совершил наезд на пешеходов.

Пострадали две 10-летние девочки. Они шли без взрослых. С ушибами их госпитализировали, но позднее отпустили.

Напомним, другой водитель иномарки сбил сразу 4 подростков в Кстовском районе в эту новогоднюю ночь. Пострадали мальчики 12, 14, 14 и 15 лет.

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