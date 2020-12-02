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Бизнес

Отправка пассажиров на ГЖД в 2020 году снизилась на 29%

13 января 2021 14:37  [21] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Отправка пассажиров на ГЖД в 2020 году снизилась на 29% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По итогам января-декабря прошлого года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги отправлено более 29 млн пассажиров.

Напомним, что с середины марта 2020 года в Нижегородской области действует режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. В конце марта в регионе был введен режим самоизоляции.

За прошлый год услугами поездов дальнего следования ГЖД воспользовались около 5 млн пассажиров (снижение на 42,9%), поездами пригородного сообщения - более 24 млн человек (минус 24,7%).

Пассажирооборот в январе-декабре 2020 года составил около 6 млрд пасс-км, что на 43,3% меньше, чем год назад.

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