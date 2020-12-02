Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Политика
13 января 2021 15:29  [114] Приговор экс-главе Марий Эл огласят в Нижнем Новгороде 8 февраля
12 января 2021 13:42  [288] Суд обязал прекратить полномочия депутата из Воротынского района
11 января 2021 16:17  [289] Ротация руководителей состоялась в Приволжской и Южной оперативной таможне
07 января 2021 11:05  [604] Депутаты помогают медикам Нижегородской области
02 января 2021 10:19  [606] "Нижний Новгород – один из крупнейших инновационных городов", - Ольга Пивень
30 декабря 2020 12:03  [677] "Формат открытого послания – честный и правильный подход по отношению к нижегородцам", - Денис Миронов
30 декабря 2020 11:13  [346] "Этот год стал прорывным по строительству и ремонту дорог", - Станислав Прокопович
30 декабря 2020 09:30  [585] "Важно, что при всех вынужденных ограничениях промпредприятия работали практически бесперебойно", - Павел Солодкий
29 декабря 2020 12:51  [585] "Нижегородская область выдержала суровые испытания этого года, и показала результаты", - Артем Баранов
29 декабря 2020 11:46  [1989] "Губернатор идет в ногу со временем, находится в прямом диалоге с населением", - Александр Вайнберг
Политика

Приговор экс-главе Марий Эл огласят в Нижнем Новгороде 8 февраля

13 января 2021 15:29  [114] Политика

Фото: Александр Щербак / ТАСС

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Приговор экс-главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову огласят 8 февраля 2021 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Обвинение запросило 17 лет лишения свободы со штрафом 235 млн рублей.

Напомним, в апреле 2017 года указом президента РФ Владимира Путина Маркелов был освобожден от должности руководителя Марий Эл по личному заявлению. Через несколько дней Басманный суд Москвы арестовал его по подозрению в получении взятки. По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо более 235 млн рублей взятки за покровительство и содействие при выплате средств господдержки, ему также вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

Слушания по этому делу проходят в Нижегородском районном суде с апреля 2019 года

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятка Суд
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph