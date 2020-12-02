Приговор экс-главе Марий Эл огласят в Нижнем Новгороде 8 февраля Политика

Фото: Александр Щербак / ТАСС

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Приговор экс-главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову огласят 8 февраля 2021 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Обвинение запросило 17 лет лишения свободы со штрафом 235 млн рублей.

Напомним, в апреле 2017 года указом президента РФ Владимира Путина Маркелов был освобожден от должности руководителя Марий Эл по личному заявлению. Через несколько дней Басманный суд Москвы арестовал его по подозрению в получении взятки. По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо более 235 млн рублей взятки за покровительство и содействие при выплате средств господдержки, ему также вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

Слушания по этому делу проходят в Нижегородском районном суде с апреля 2019 года.