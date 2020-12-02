Нижегородские полицейские задержали похитителя щенка из рук ребенка Общество

Юный житель Выксы и его собака Гуччи Фото: ГУ МВД России

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Выксе задержали подозреваемого в похищении собаки из рук ребенка. Об этом 13 января 2020 года рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В день похищения собаки 6-летний мальчик ждал свою тетю около магазина. На руках у него был йоркширский терьер по кличке Гуччи. К ребенку подошел незнакомец и попросил погладить собаку. Вместо этого он схватил щенка и убежал. Догнать похитителя мальчик не смог.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемый был задержан. Им оказался местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи.

Выяснилось, что после похищения мужчина забрал собаку себе. Все это время она жила с ним.

Сейчас собаку вернули хозяевам.

"Граждане выразили слова искренней благодарности полицейским за возвращение четвероногого друга", – сообщила Ирина Волк.