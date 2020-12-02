Воду отключат в 300 домах Сормовского района Общество

Фото: с сайта vodokanal-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Воду отключат в 300 домах Сормовского района. Об этом сообщили в АО "Нижегородский водоканал".

Работы организованы для увеличения надежности работы системы водоснабжения. Отключение произойдет 15 января, с 09:00 до 21:00.

В этот день плановые работы вновь проведут на трубопроводе по ул. Циолковского. Отметим, что холодную воду частично отключали в районе - 12 января.

В частности, будет отключено холодное водоснабжение в жилых домах и нежилых зданиях Сормовского района, в соседних домах понизится давление воды.



Под отключение попадают:

- ул. 8 Марта, 22, 23, 25, 27, 30А, 36,

- ул. Беломорская, 2, 4, 8, 23, 42,

- ул. Достоевского, 9, 11, 13,

- ул. Командина, 1,

- ул. Коперника, 1а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23,

- ул. Кузьмина, 1а

- ул. Культуры, 111, 113,

- ул. Львовская, 1А,

- ул. Майская, 54,

- ул. Островского, 1, 2,

- ул. Торфяная, 41,

- ул. Травяная, 6, 20, 20А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25,

- ул. Ударная, 8, 12, 14,

- ул. Федосеенко, 1, 4, 6к1, 6к3, 6к4, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 25, 27, 27а, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46а, 47а, 49, 49г, 49д, 55, 55а, 57, 57а, 59 литер А,

- ул. Циолковского, 7, 7 к.1, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42



Частный сектор:

- ул. 8 Марта, 3а, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 20,

- ул. Аральская, 1, 3, 4, 4а, 5а, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 17, 18, 21, 23, 25, 29, 45, 46, 48, 53,

- ул. Байдукова, 11А,

- ул. Балочная, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10А, 11А, 13, 14, 15, 16, 16А, 19, 44,

- ул. Беломорская, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,

- ул. Болотная, 2, 4, 7, 11, 12,

- ул. Волнистая, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 21, 24, 31а, 40, 43, 44, 45, 48, 50,

- ул. Григоровича, 20,

- ул. Гудронная, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18А,

- ул. Джамбула, 15, 17, 40, 43

- ул. Достоевского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 18А,

- ул. Зенитная, 39, 42,

- ул. Кадровая, 2, 3, 5,

- ул. Камская, 27,

- ул. Командина, 3,

- ул. Кузьмина, 4, 4А, 5, 6, 7,

- ул. Лесорубная, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 9/27,

- ул. Магнитная, 3, 4, 5, 6, 8, 10,

- ул. Майская, 3, 9, 11, 12, 14А, 15, 15А, 16, 17, 38, 54А,

- ул. Пропеллерная, 1, 6,

- ул. Рабфаковская, 4, 6а, 8, 10, 10А, 14А, 16, 18, 20, 22, 22А, 23, 28, 29,

- ул. Самолетная, 5, 6, 7,

- ул. Торфяная, 26, 27, 28, 34,

- ул. Травяная, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19,

- ул. Ударная, 1, 3а, 5, 7, 9, 11,

- ул. Уншлихта, 3, 6,

- ул. Федосеенко, 21, 23,

- ул. Ясельная, 1, 8, 24.

Нижегородский водоканал рекомендует жителям с вечера четверга, 14 января, сделать достаточные запасы холодной воды на период отключения. Также будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, которые будут передвигаться по адресам отключения в соответствии с заявками, полученными от жителей. Заявку можно оставить по телефону 246-99-99.