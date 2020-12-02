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Общество

Глеб Никитин заявил о необходимости развития трамвайного движения на Ильинке и Рождественской

13 января 2021 18:56  [118] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о необходимости развития трамвайного движения в историческом центре Нижнего Новгорода, а в особенности на улицах Ильинской и Рождественской.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, данный вопрос обсуждался в ходе выездного совещания в трамвайном депо №1.

"Необходимо развитие трамвайного движения в исторической части города. В частности, это касается таких улиц, как Ильинская и Рождественская. Там трамвай играет большую роль и для развития туристического потенциала", - отметил Глеб Никитин.

Присутствовавший на совещании глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, что к 800-летию города планируется капитально отремонтировать часть нижегородских троллейбусов. Также рассматривается возможность к юбилею города пустить ретро-трамвай по Рождественской.

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