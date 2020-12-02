Трубопровод поврежден во II Соцгороде, теплоснабжение понижено в 89 домах Автозавода

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Подающий отопление тубопровод поврежден 13 января в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Андрей Орлихин.
Он пояснил, что речь идет о теплотрассе около дома №17 на ул.Комсомольской. Авария привела к тому, что параметры теплоснабжения снижены в 89 домах. Температура воды в батареях составляет около 65 градусов. Теплоснабжение производится по обратному трубопроводу. Полностью отключённых от теплоснабжения потребителей нет.
Данная теплотрасса находится в распоряжении ГК "Волгаэнерго", специалисты которой сейчас устраняют повреждение. Там присутствует слесари, электрогазосварщики, а также откачивающая техника, экскаваторы, подъёмный кран и откачивающие цистерны.
Предполагается, что в течение ближайших часов теплоснабжение будет восстановлено в полном объёме.
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