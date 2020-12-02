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Нижегородское "Торпедо" одержало победу над омским "Авангардом" в матче КХЛ 13 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского хоккейного клуба.
Противостояние на льду арены "Балашиха" им. Ляпкина завершилась победой торпедовцев со счетом 5:3. Матч проходил без зрителей.
Счет открыли омичи. На шестой минуте матча - Оливер Каски забросил шайбу в ворота нижегородской команды. Ответная шайба на 15 минуте принадлежала Джордану Шварцу.
Во втором периоде первый гол также принадлежал хоккеисту "Авангарда" Риду Буше (на 32 минуте), а второй - торпедовцу Крису Терри на 33 минуте.
В третьем периоде отличились нижегородские хоккеисты - гол забил Энди Миле на 4 минуте. За ним на 47 минуте шайбу забросил омич Алексей Береглазов. Но уже на 52 минуте торпедовцы перехватили инициативу, и Антон Шенфельд поразил ворота соперника. За ним на 59 минуте шайбу забил нижегородец Дамир Жафяров.
"Начало было тяжелое. Омск вышел с хорошим настроем, показывал быстрый хоккей. Мы сделали коррективы после первой рекламной паузы, начали играть получше и стали добавлять. Второй и третий периоды сыграли хорошо. Едем дальше", - прокомментировал игру главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски.
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