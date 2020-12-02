Электрогазосварщика затянуло в работающую установку на кстовском производстве Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Электрогазосварщика затянуло в работающую установку на кстовском производстве (д. Майдан). Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 14 января 2021 года, возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, днем 11 января 38-летний мужчина, выполняя пуско-наладочные работы на производстве древесно-полимерного композита, попал на валы работающей шнековой установки. Сварщика затянуло в работающее оборудование, и он погиб.

Государственная инспекция труда в Нижегородской области параллельно также ведет расследование этого смертельного случая на кстовском производстве ООО "Ренткар".

Проверяется соблюдение норм охраны труда, вопросы эксплуатации исправного оборудования, обучение сварщика безопасным методам работы. Устанавливаются причины несчастного случая.