Правила крещенских купаний во время пандемии установлены в Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал решение координационного штаба (COVID-19) об организации крещенских купаний в регионе.

Решение координационного штаба устанавливает правила, которые направлены на недопущение распространению коронавируса во время указанного мероприятия. Правила предусматривают соблюдение требований, установленных указом губернатора "О введении режима повышенной готовности", а также рекомендаций Роспотребнадзора.

"Мы понимаем, что для кого-то крещенское купание является важной традицией. Поэтому вместе с Роспотребнадзором было принято решение об организации мест купания с учетом всех необходимых требований безопасности. Их соблюдение позволит полностью избежать риска заражения. Это касается мест для купания, оборудованных муниципалитетами, а также тех, которые будут подготовлены организациями и частными лицами. Несоблюдение требований повлечет за собой ответственность", - отметил Глеб Никитин.

Обряды купания состоятся в Нижегородской области 19 января.

Находящимся на водных объектах гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию (1,5 метра), а в помещениях - масочный режим. В местах переодевания и в иорданях одновременное присутствие людей будет ограничено. В частности, в раздевалках на 4 кв. метра разрешается присутствовать одному человеку, в проруби – лишь одному человеку, за исключением родителей с детьми. Продажа продуктов и напитков разрешается только в промышленной упаковке. Все мероприятия будут контролировать волонтеры и компетентные органы.

"Вместе с тем в этом году лучше отказаться от участия в массовом купании и вспомнить об истинном смысле и значении Крещения. Приобщиться к празднику можно и дома, главное – беречь свое здоровье и здоровье близких", - добавил губернатор Нижегородской области.

Специалисты советуют отказаться от крещенских купаний людям, входящим в группу риска по состоянию здоровья.